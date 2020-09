In centinai ai funerali di Willy Tra maglie e palloncini bianchi | anche il premier Conte

(Di sabato 12 settembre 2020) Si sono svolti questa mattina idiMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. Alla cerimonia, che si è svolta nel campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, moltissimi i ragazzi indossavanobie la scritta ‘Ciao’. Ina hanno accolto l’ingresso del feretro con un lunghissimo applauso e lasciando volare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il funerale di Willy Monteiro a Paliano, nel centro sportivo. Centinaia a ricordare e omaggiare il ragazzo ferocemente ucciso in una rissa: presente il premier Conte Nel campo sportivo di Paliano, in ...Poco dopo la cerimonia, il premier si è avvicinato ai genitori e alla sorella e li ha abbracciati: “L’Italia è con voi, vi vuole bene”, ha poi detto. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono ...