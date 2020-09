“Ha il coronavirus, programma sospeso”. Il Covid-19 arriva a I Soliti Ignoti (Di sabato 12 settembre 2020) Lo speciale vip dei Soliti Ignoti è stato rimandato perché è stato riscontrato un caso di positività tra le persone che lavorano dietro le quinte. Lo speciale vip de I Soliti Ignoti è saltato a causa di un caso di positività al coronavirus. I palinsesti televisivi stanno per affrontare un anno molto difficile e sono già arrivati i primi stop alle produzioni, in particolare modo in Rai. Secondo quanto riportato da TvBlog, I Soliti Ignoti ed Elisir non potranno andare avanti per il Covid-19. Le trasmissioni sono momentaneamente bloccate a causa di alcuni casi di positività che riguardano il personale esterno. Lo speciale de I ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020) Lo speciale vip deiè stato rimandato perché è stato riscontrato un caso di positività tra le persone che lavorano dietro le quinte. Lo speciale vip de Iè saltato a causa di un caso di positività al. I palinsesti televisivi stanno per affrontare un anno molto difficile e sono giàti i primi stop alle produzioni, in particolare modo in Rai. Secondo quanto riportato da TvBlog, Ied Elisir non potranno andare avanti per il-19. Le trasmissioni sono momentaneamente bloccate a causa di alcuni casi di positività che riguardano il personale esterno. Lo speciale de I ...

