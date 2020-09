È morto Toots Hibbert, leggenda del reggae: aveva 77 anni (Di sabato 12 settembre 2020) Addio a Toots Hibbert, uno dei fondatori del reagge. Il leader dei Toots & the Maytals è morto in un ospedale di Kingston in Jamaica È morto Toots Hibbert. Lutto nel mondo della musica reggae, il leader dei Toots & the Maytals si è spento a 77 anni nell’ospedale di Kingstone in Jamaica. Il cantante era considerato uno dei padri fondatori del genere musicale. Si pensa anche che sia stato lui ad inventare la parola “reggae”. Sicuramente è stato uno dei primi ad usarla, quando negli anni ’60 ha registrato e pubblicato la canzone “Do the raggay”. Insieme a Bob Marley, è stato una leggenda della ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020) Addio a, uno dei fondatori del reagge. Il leader dei& the Maytals èin un ospedale di Kingston in Jamaica È. Lutto nel mondo della musica, il leader dei& the Maytals si è spento a 77nell’ospedale di Kingstone in Jamaica. Il cantante era considerato uno dei padri fondatori del genere musicale. Si pensa anche che sia stato lui ad inventare la parola “”. Sicuramente è stato uno dei primi ad usarla, quando negli’60 ha registrato e pubblicato la canzone “Do the raggay”. Insieme a Bob Marley, è stato unadella ...

