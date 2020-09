CorSport: Milik-Roma, salta anche lo scambio con Under (Di sabato 12 settembre 2020) Sta assumendo i toni del surreale la situazione di Milik. Fuori dai progetti del tecnico, l’attaccante polacco continua a non aver deciso quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, al momento anche la trattativa con la Roma per uno scambio con Under sarebbe saltata Napoli e Roma stanno chiacchierando, a oltranza, hanno fatto (clamorosi) passi in avanti, hanno contratti pronti per definire un affare da trenta milioni di euro (venticinque cash e cinque in bonus) e sono disposti ad aspettare, ma neanche poi tanto. A Milik, che si è promesso alla Juventus in epoca non sospetta, è stato spiegato: è in vendita altrove, gli piaccia o no e dovrà farsene una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Sta assumendo i toni del surreale la situazione di. Fuori dai progetti del tecnico, l’attaccante polacco continua a non aver deciso quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, al momentola trattativa con laper unoconsarebbeta Napoli estanno chiacchierando, a oltranza, hanno fatto (clamorosi) passi in avanti, hanno contratti pronti per definire un affare da trenta milioni di euro (venticinque cash e cinque in bonus) e sono disposti ad aspettare, ma nepoi tanto. A, che si è promesso alla Juventus in epoca non sospetta, è stato spiegato: è in vendita altrove, gli piaccia o no e dovrà farsene una ...

napolista : CorSport: #Milik-#Roma, salta anche lo scambio con Under #Under è ritenuto vicino all’Hertha Berlino, ma i soldi c… - news24_napoli : Milik-Roma, CorSport: salta lo scambio con Under ma la trattativa… - infoitsport : CorSport - Se la Roma non si mette d’accordo con De Laurentiis per Milik non può cedere Dzeko, il Napoli ha cambiat… - phierpez : CorSport - Se la Roma non si mette d'accordo con De Laurentiis per Milik non può cedere Dzeko, il Napoli ha cambiat… - CorSport : #Gattuso: “#Milik? Il #Napoli è stato chiaro. #Koulibaly via solo se…” ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Milik CorSport: Milik-Roma, salta anche lo scambio con Under - ilNapolista ilnapolista CorSport - Per Milik si rischia un altro caso-Callejon: la trattativa Under è ancora tutta da definire

Non così, non 35 milioni per un giocatore in scadenza nel 2021. E Friedkin non vuole liberare, peraltro, Dzeko in questo mercato. Il Napoli ha… Leggi ...

Milik, la Roma si allontana. Viola difficile: lui chiede 5 mln. Il Napoli guarda all’estero

Sempre più complicato lo scambio con i giallorossi con Under, perché Dzeko potrebbe restare nella Capitale. Per gli azzurri è un caso da risolvere Soluzione estera. Il Napoli ha cominciato a guardarsi ...

Non così, non 35 milioni per un giocatore in scadenza nel 2021. E Friedkin non vuole liberare, peraltro, Dzeko in questo mercato. Il Napoli ha… Leggi ...Sempre più complicato lo scambio con i giallorossi con Under, perché Dzeko potrebbe restare nella Capitale. Per gli azzurri è un caso da risolvere Soluzione estera. Il Napoli ha cominciato a guardarsi ...