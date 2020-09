Coronavirus, in un Asilo di Pavia Bambina Positiva (Di sabato 12 settembre 2020) Una sezione dell’Asilo 8 Marzo di Pavia è stata messa in quarantena per via della scoperta di un caso positivo. Una Bambina di 4 anni, sottoposta a tampone, è risultata Positiva al Coronavirus. Non presenta febbre ed è asintomatica. I 13 compagni e le maestre sono stati mandati in quarantena e la sezione è stata chiusa per la disinfezione. Il resto dell’Asilo rimarrà invece aperto. Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Una sezione dell’8 Marzo diè stata messa in quarantena per via della scoperta di un caso positivo. Unadi 4 anni, sottoposta a tampone, è risultataal. Non presenta febbre ed è asintomatica. I 13 compagni e le maestre sono stati mandati in quarantena e la sezione è stata chiusa per la disinfezione. Il resto dell’rimarrà invece aperto.

