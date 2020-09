Chi è Chloé Zhao, la rivelazione del Leone d’Oro Nomadland adocchiata dalla Marvel (Di sabato 12 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=6rn7H z1YWw Mentre Stati Uniti e Cina si fanno la guerra su tutto, Chloé Zhao è diventata il ponte più grande tra questi due paesi, e ancora di più lo sarà tra qualche mese. È una regista nata e cresciuta a Pechino, cinese al 100%, che ha studiato in America e lì è diventata regista di successo. Dopo tre film indipendenti, è stata presa dalla Marvel per il prossimo lavoro (Gli eterni, già finito di girare e per l’appunto in uscita a Febbraio 2021). Intanto, come se niente fosse, questa sera ha vinto il Leone d’oro a Venezia con il terzo di quei titoli indie: Nomadland. Tutto centrato su Frances McDormand, è la consacrazione intellettuale prima di quella commerciale che ... Leggi su wired (Di sabato 12 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=6rn7H z1YWw Mentre Stati Uniti e Cina si fanno la guerra su tutto, Chloéè diventata il ponte più grande tra questi due paesi, e ancora di più lo sarà tra qualche mese. È una regista nata e cresciuta a Pechino, cinese al 100%, che ha studiato in America e lì è diventata regista di successo. Dopo tre film indipendenti, è stata presaper il prossimo lavoro (Gli eterni, già finito di girare e per l’appunto in uscita a Febbraio 2021). Intanto, come se niente fosse, questa sera ha vinto ild’oro a Venezia con il terzo di quei titoli indie:. Tutto centrato su Frances McDormand, è la consacrazione intellettuale prima di quella commerciale che ...

