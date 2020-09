Calciomercato Atalanta – Affari e trattative 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Affari e trattative in corso Calciomercato Atalanta – Alle porte della nuova stagione 2020/2021 in casa nerazzurra sembra essere tutto in regola per ripetere una straordinaria stagione Si continua a cercare un esterno, nonostante l’arrivo di Cristiano Piccini dal Valencia, in quanto Hateboer è in bilico e potrebbe fare le valige da un momento all’altro. Pertanto i nerazzurri sono alla ricerca di esterni duttili che possano cambiare fascia senza difficoltà motivo per il quale voci accosterebbero Darko Lazovic ai nerazzurri rientrando in un eventuale scambio con il Verona per Pessina La notizia che il popolo nerazzurro aspettava Il capitano Alejandro Gomez resta all’Atalanta rifiutando la ricchissima offerta dell’Al-Nassr e continuerà a ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020)in corso– Alle porte della nuova stagione 2020/2021 in casa nerazzurra sembra essere tutto in regola per ripetere una straordinaria stagione Si continua a cercare un esterno, nonostante l’arrivo di Cristiano Piccini dal Valencia, in quanto Hateboer è in bilico e potrebbe fare le valige da un momento all’altro. Pertanto i nerazzurri sono alla ricerca di esterni duttili che possano cambiare fascia senza difficoltà motivo per il quale voci accosterebbero Darko Lazovic ai nerazzurri rientrando in un eventuale scambio con il Verona per Pessina La notizia che il popolo nerazzurro aspettava Il capitano Alejandro Gomez resta all’rifiutando la ricchissima offerta dell’Al-Nassr e continuerà a ...

DiMarzio : #Atalanta, in attacco si prova il colpo #Harit - DiMarzio : #Atalanta, in arrivo Lammers, ma si punta anche #Brekalo - DiMarzio : La #Spal si inserisce per Okoli dell'#Atalanta - enzolampard : Colpo a sorpresa per l’#Atalanta preso l’attaccate del #PSV #Lammers per circa 9M + bonus #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @BombeDiVlad: ?? #Atalanta: dopo #Lammers, si studia il colpo #Brekalo ?? La distanza tra i nerazzurri ed il #Wolfsburg #LeBombeDiVlad #… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Atalanta, Pessina in partenza: possibile scambio col Verona Calciomercato.com Juve-Samp, chance da titolare per Kulusevski? Senza l’attaccante…

In attesa di capire le evoluzioni che riguardano i due candidati più forti Suarez e Dzeko, Pirlo inizia a studiare le scelte in vista dell’esordio contro la Sampdoria, domenica 20 settembre. E in atta ...

IL VALZER DELLE PUNTE PAPU, MILIK E HIGUAIN

È il ballo delle punte ad infiammare il calcio mercato nelle ultime ore. Da Higuain a Milik passando per Dzeko e Deulofeu in vista del via alla Serie si fa sempre più spasmodica la ricerca del bomber ...

In attesa di capire le evoluzioni che riguardano i due candidati più forti Suarez e Dzeko, Pirlo inizia a studiare le scelte in vista dell’esordio contro la Sampdoria, domenica 20 settembre. E in atta ...È il ballo delle punte ad infiammare il calcio mercato nelle ultime ore. Da Higuain a Milik passando per Dzeko e Deulofeu in vista del via alla Serie si fa sempre più spasmodica la ricerca del bomber ...