'Benvenuta al mondo, piccolo fiore'. È nata Dalia: auguri a pioggia per il neo papà vip (Di sabato 12 settembre 2020) Li raggiungerà però nel pomeriggio, fa sapere la Gazzetta dello Sport. Adriana Volpe interrompe la diretta e si sdraia: 'Alessio, continua tu. Devo riprendermi' Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Li raggiungerà però nel pomeriggio, fa sapere la Gazzetta dello Sport. Adriana Volpe interrompe la diretta e si sdraia: 'Alessio, continua tu. Devo riprendermi'

85giampiero : @EdDzeko Benvenuta in questo mondo di pazzi??????????????????????????????????????????????????? - alex_asr : @EdDzeko Benvenuta al Mondo '' Dalia '' ?????? Forza Roma #AsRoma #Roma #Dzeko #12septembre #12settembre #CagliariRoma… - RemoContro1927 : RT @roma_libera: Tre figli in cinque anni. Una media clamorosa. Campione dentro e fuori dal campo ?????? Augurissimi a @EdDzeko e alla sua s… - roma_libera : Tre figli in cinque anni. Una media clamorosa. Campione dentro e fuori dal campo ?????? Augurissimi a @EdDzeko e all… - sportli26181512 : Roma, Dzeko papà per la terza volta: è nata Dalia. A Cagliari Edin ci sarà: E' nata alla Clinica Mater Dei di Roma… -