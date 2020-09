Basta al menefreghismo che entra nel cuore, dice Papa Francesco (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - "La nostra sfida, oggi, non è 'come ce la caviamo', come noi usciamo da questa realtà; la nostra sfida vera è 'come potrà essere la vita della prossima generazione': dobbiamo pensare a questo!". Citando il teologo martire Dietrich Bonhoeffer, Papa Francesco ha rinnovato a tutti l'appello alla salvaguardia della nostra casa comune. Ricevendo le Comunità Laudato si', nate su idea del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, e di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food (entrambi giorni fa in Vaticano per la presentazione del libro 'TerraFutura', in cui il Papa e lo stesso Petrini conversano su queste tematiche, ndr), Francesco a fine udienza ha chiesto a coloro che non pregano di mandargli "buone onde" ("ne ho bisogno!", ha detto sorridendo ... Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - "La nostra sfida, oggi, non è 'come ce la caviamo', come noi usciamo da questa realtà; la nostra sfida vera è 'come potrà essere la vita della prossima generazione': dobbiamo pensare a questo!". Citando il teologo martire Dietrich Bonhoeffer,ha rinnovato a tutti l'appello alla salvaguardia della nostra casa comune. Ricevendo le Comunità Laudato si', nate su idea del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, e di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food (mbi giorni fa in Vaticano per la presentazione del libro 'TerraFutura', in cui ile lo stesso Petrini conversano su queste tematiche, ndr),a fine udienza ha chiesto a coloro che non pregano di mandargli "buone onde" ("ne ho bisogno!", ha detto sorridendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Basta menefreghismo Basta al menefreghismo che entra nel cuore, dice Papa Francesco AGI - Agenzia Italia Papa: "Liberarsi dalla prigionia del cellulare"

Monito del Papa a combattere la"prigionia del cellulare". Bergoglio, incontrando le Comunità Laudato si’ in Vaticano, denuncia: "Siamo malati di consumo, ci si affanna per l'ultima 'App', ma non si sa ...

Monito del Papa a combattere la"prigionia del cellulare". Bergoglio, incontrando le Comunità Laudato si' in Vaticano, denuncia: "Siamo malati di consumo, ci si affanna per l'ultima 'App', ma non si sa ...