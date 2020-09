Ai funerali di Willy, Conte condanna la violenza. Ma tace sull’aggressione a Salvini (Di sabato 12 settembre 2020) Anche il Premier Giuseppe Conte ha presenziato al funerale di Willy Monteiro, il giovane ucciso sabato notte a Colleferro Ai funerali del giovane Willy Monteiro, vittima di una feroce aggressione a Colleferro la notte del 5 settembre, ha partecipato anche il Premier Giuseppe Conte, in rappresentanza dell’intero Stato italiano. Il primo ministro ci ha tenuto … L'articolo Ai funerali di Willy, Conte condanna la violenza. Ma tace sull’aggressione a Salvini proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 settembre 2020) Anche il Premier Giuseppeha presenziato al funerale diMonteiro, il giovane ucciso sabato notte a Colleferro Aidel giovaneMonteiro, vittima di una feroce aggressione a Colleferro la notte del 5 settembre, ha partecipato anche il Premier Giuseppe, in rappresentanza dell’intero Stato italiano. Il primo ministro ci ha tenuto … L'articolo Aidila. Masull’aggressione aproviene da leggilo.org.

