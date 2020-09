Tour de France 2020, classifica generale aggiornata dopo tredicesima tappa: Roglic maglia gialla (Di venerdì 11 settembre 2020) La classifica generale del Tour de France 2020 dopo i 191,5km della tredicesima tappa, partita da Chatel Guyon e arrivata a Puy Mary Cantal, dove la vittoria è andata a Daniel Martinez. Non cambiano le leadership delle classifiche, ma la durissima tappa modifica diverse posizioni. Primoz Roglic riesce a mantenere la maglia gialla, così come Egan Bernal resta in maglia bianca. Anche Bennett consolida il proprio primato nella classifica dedicata ai velocisti, mentre Benoit Cosnefroy difende la maglia a pois. Ecco tutte le classifiche aggiornate. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA tredicesima ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Ladeldei 191,5km della, partita da Chatel Guyon e arrivata a Puy Mary Cantal, dove la vittoria è andata a Daniel Martinez. Non cambiano le leadership delle classifiche, ma la durissimamodifica diverse posizioni. Primozriesce a mantenere la, così come Egan Bernal resta inbianca. Anche Bennett consolida il proprio primato nelladedicata ai velocisti, mentre Benoit Cosnefroy difende laa pois. Ecco tutte le classifiche aggiornate. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA...

