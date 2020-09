Omicidio Colleferro, la sorella di Willy: "Il cellulare squillava a vuoto l’ho chiamato mentre moriva" (Di venerdì 11 settembre 2020) Il racconto di Milena: "Sabato notte Willy, come faceva sempre, appena uscito dal lavoro nell'hotel di Artena è venuto a casa. Si è fatto la doccia, si è cambiato e poi è uscito con gli amici. M'è passato vicino e mi ha dato un bacetto, lo faceva sempre. Ed è andato via" Leggi su repubblica (Di venerdì 11 settembre 2020) Il racconto di Milena: "Sabato notte, come faceva sempre, appena uscito dal lavoro nell'hotel di Artena è venuto a casa. Si è fatto la doccia, si è cambiato e poi è uscito con gli amici. M'è passato vicino e mi ha dato un bacetto, lo faceva sempre. Ed è andato via"

