Marilyn Manson, il nuovo singolo Don’t Chase the Dead: “Sembra la fine del mondo” (Di venerdì 11 settembre 2020) L’ultimo estratto dal nuovo album di Marilyn Manson è “Don’t Chase the Dead”: il cantante ha parlato del suo significato e di quello che ha voluto raccontare con questa canzone È uscito oggi, 11 settembre, il nuovo album di Marilyn Manson “We Are Chaos” dal quale è stato tratto il nuovo singolo “Don’t Chase the … L'articolo Marilyn Manson, il nuovo singolo Don’t Chase the Dead: “Sembra la fine del mondo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

andrea_capp : Negli anni siamo passati dal dare la colpa a Marilyn Manson a dare la colpa a Fedez. Dare la colpa agli assassini no eh? - Igbtooru : ho comprato gli anfibi con la platform questo inverno non mi frena nessuno dall'essere una goth gf deve partire la… - Suoni_Distorti : MARILYN MANSON: il nuovo singolo “Don’t Chase The Dead” - Daniela_Caruso : #MarilynManson pubblica il nuovo singolo #DontChasetheDead - Domenico_Ielpo : E' uscito il nuovo album di #MarilynManson #WeAreChaos #InfiniteDarkness -