Lapo Elkann shock: “Ho subito abusi sessuali a 13 anni in collegio” (Di venerdì 11 settembre 2020) “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”. Lo ha rivelato Lapo Elkann nel corso di un’intervista rilasciata a Canale 5 su Verissimo, in cui ha confessato di aver subito delle molestie sessuali in collegio che lo hanno poi portato ad alcune scelte di vita poco convenzionali negli anni successivi. Leggi su sportface

