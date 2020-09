La Scuola riapre con 13mila potenziali professori untori nelle nostre classi? (Di venerdì 11 settembre 2020) A due giorni dalla riapertura delle scuole solo il 50% degli insegnanti si è sottoposto al test sierologico. Sono 13.000 quelli risultati positivi, una percentuale del 2,68%. E tra il 50% che invece ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020) A due giorni dalla riapertura delle scuole solo il 50% degli insegnanti si è sottoposto al test sierologico. Sono 13.000 quelli risultati positivi, una percentuale del 2,68%. E tra il 50% che invece ...

