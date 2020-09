Kevin Spacey, nuove accuse di molestie sessuali per l’attore premio Oscar (Di venerdì 11 settembre 2020) Kevin Spacey è nuovamente nel mirino per alcune recenti dichiarazioni di vicende avvenute negli anni ’80. A sporgere denuncia l’attore Anthony Rapp e un altro uomo, entrambi quattordicenni all’epoca dei fatti. Nuovi guai giudiziari per Kevin Spacey, l’attore premio Oscar per ‘American Beauty‘ è stato denunciato per molestie sessuali dall’attore Anthony Rapp, attore di “Star … L'articolo Kevin Spacey, nuove accuse di molestie sessuali per l’attore premio Oscar è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

infoitcultura : Nuovi guai per Kevin Spacey, denunciato per abusi sessuali su minori negli anni Ottanta - infoitcultura : Nuove accuse di molestie per Kevin Spacey - infoitcultura : Kevin Spacey, nuove accuse di molestie sessuali. “Avevamo solo 14 anni” - infoitcultura : Kevin Spacey: nuovi guai per l’attore, accusato ancora di molestie - IOdonna : Kevin Spacey, nuove accuse di molestie su minori. Due uomini: «Ci violentò negli anni ’80» -