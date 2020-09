Il tramonto di Aung San Suu Kyi L’Europa la sospende dal Premio Sakharov per il genocidio dei Rohingya

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 settembre 2020) Doveva averci creduto anche il regista francese Luc Besson, quando nel 2011 le dedicò un film: un lungometraggio sulla sua vita e L’amore per la libertà. Un ritratto, quello diSan Suu Kyi, per restituire al pubblico la vicenda umana e politica delNobel per la pace contro la dittatura in Myanmar, l’allora Birmania. Dieci anni dopo, di quella figura non è rimasta nemmeno l’ombra. Neppure l’Europa – la cui vista è ormai più che appannata, ormai di fronte a quasi qualsiasi violazione dei diritti umani, a cominciare da quelle in Libia, nel Mediterraneo, in Grecia – è riuscita a chiudere un occhio davanti aldei, la minoranza musulmana che vive nello stato occidentale del Rakhine, nel Myanmar, e di cui Suu Kyi ...