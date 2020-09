Il figlio 25enne: 'C'è un problema in casa', la madre viene trovata morta (Di venerdì 11 settembre 2020) Dramma tra le mura di casa a Breno. Nel piccolo comune camuno, i carabinieri hanno trovato morta nella sua abitazione una donna di 53 anni. - ULTIMO AGGIORNAMENTO - Omicidio: il 25enne confessa di ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Dramma tra le mura dia Breno. Nel piccolo comune camuno, i carabinieri hanno trovatonella sua abitazione una donna di 53 anni. - ULTIMO AGGIORNAMENTO - Omicidio: ilconfessa di ...

ViViCentro : Breno (Bs): Donna 53enne trovata morta in casa, i Carabinieri fermano il figlio 25enne per omicidio volontario. L’a… - Bruttilde : @Corriere 'Nessuna aveva mai osato tanto' per aver mostrato la pancia dopo aver partorito. Ma vi rendete conto del… - tal_Marco : RT @elerub11: @fabiospes1 @sergioalesi Ne parlavo con figlio 25enne che da anni fa judo. Abbiamo convenuto che certi cultori di 'arti marzi… - Rosaria94182979 : RT @elerub11: @fabiospes1 @sergioalesi Ne parlavo con figlio 25enne che da anni fa judo. Abbiamo convenuto che certi cultori di 'arti marzi… - sergioalesi : RT @elerub11: @fabiospes1 @sergioalesi Ne parlavo con figlio 25enne che da anni fa judo. Abbiamo convenuto che certi cultori di 'arti marzi… -