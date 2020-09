Grecia, incendio distrugge il campo profughi di Moria: un altro tragico campanello d'allarme per la politica d'asilo dell'UE (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli incendi in un centro di accoglienza per richiedenti asilo sull'isola greca di Lesbo hanno lasciato migliaia di persone senza tetto. Circa 13.000 persone – provenienti tra l'altro da Siria, Afghanistan, Iraq e Africa occidentale – vivevano al Centro di accoglienza e identificazione di Moria (RIC) in uno spazio destinato a poco più di 3.000 persone. La maggior parte di loro ha perso i pochi averi e le abitazioni di fortuna. di Gemma (...) - Europa / Grecia, Immigrazione, centro di accoglienza, campo profughi Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli incendi in un centro di accoglienza per richiedentisull'isola greca di Lesbo hanno lasciato migliaia di persone senza tetto. Circa 13.000 persone – provenienti tra l'da Siria, Afghanistan, Iraq e Africa occidentale – vivevano al Centro di accoglienza e identificazione di(RIC) in uno spazio destinato a poco più di 3.000 persone. La maggior parte di loro ha perso i pochi averi e le abitazioni di fortuna. di Gemma (...) - Europa /, Immigrazione, centro di accoglienza,

_arianna : Grecia, il campo profughi di Moria in fiamme è il fallimento dell’Europa - Tg3web : Un gigantesco incendio, probabilmente doloso, ha devastato il campo profughi di Moria, in Grecia. Più di 12.000 mig… - amnestyitalia : Un vasto incendio si è sviluppato nel campo di Moria, a Lesbo in Grecia. Il campo è il simbolo del fallimento dell… - CaressaGiovanni : Fuggendo dal #MoriaCamp completamente distrutto dalle fiamme a seguito del un vasto incendio che si è sviluppato su… - ritafrediani : Emergenza nel campo di Moria Un incendio ha devastato il campo migranti di Moria, in Grecia. 4.000 bambini hanno bi… -