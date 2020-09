Gp Toscana, FP2, Hamilton: 'Devo migliorare' (Di venerdì 11 settembre 2020) Seconda posizione alle spalle di Valtteri Bottas alla fine della giornata, ma Lewis Hamilton ha ancora tutto il tempo per mettere a posto le ultime cose per andare all'attacco della pole position ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) Seconda posizione alle spalle di Valtteri Bottas alla fine della giornata, ma Lewisha ancora tutto il tempo per mettere a posto le ultime cose per andare all'attacco della pole position ...

SkySportF1 : ?? 1-2 Mercedes nel pomeriggio del Mugello (??#FP2) Sorpresa Kimi in top-10! ?? Il LIVE ? - SkySportF1 : Primo problema per @Charles_Leclerc nelle FP2: piccolo testa coda e rientro ai box nel giro successivo Siamo in dir… - SkySportF1 : BANDIERA ROSSA NELLE FP2: Norris esce di pista e finisce contro il muro Siamo in diretta sul canale 207 ?? Il LIVE… - FTraiettoria : Bottas 1° anche nelle FP2 del GP di Toscana. 10° Leclerc, 12° Vettel (con problemi a tempo scaduto) - Cinquantenni : RT @SkySportF1: ?? 1-2 Mercedes nel pomeriggio del Mugello (??#FP2) Sorpresa Kimi in top-10! ?? Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana FP2 GP Toscana, FP2: Bottas guida le libere davanti a Hamilton e Verstappen formularace.it Gp Toscana, FP2, Hamilton: "Devo migliorare"

Un venerdì che per Hamilton non è stato ottimale, e l'inglese è il primo a dire che da parte sua c'è ancora lavoro da fare: "Si tratta di una pista veloce, mi piace. E' una vera sfida, non sono ancora ...

GP Toscana, FP2: Mercedes al comando, seguono le Red Bull e le Renault

Alle 15:00 la Formula 1 è tornata in pista per correre la seconda sessione di prove libere sulla pista del Mugello. Valtteri Bottas si è conferato in splendida forma, segnando il miglior tempo di 1’16 ...

Un venerdì che per Hamilton non è stato ottimale, e l'inglese è il primo a dire che da parte sua c'è ancora lavoro da fare: "Si tratta di una pista veloce, mi piace. E' una vera sfida, non sono ancora ...Alle 15:00 la Formula 1 è tornata in pista per correre la seconda sessione di prove libere sulla pista del Mugello. Valtteri Bottas si è conferato in splendida forma, segnando il miglior tempo di 1’16 ...