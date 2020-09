Gino Cerca Chef: un programma come tanti, salvato dalla mission (Di venerdì 11 settembre 2020) Gino D'Acampo e Fred Sirieix I programmi di cucina? Visto uno, visti tutti, tranne rarissime eccezioni. Gino Cerca Chef non è una di quelle eccezioni: è l’ennesimo talent, con gli stessi meccanismi di sempre e con dei giudici-personaggi che prendono il centro della scena. A fare la differenza qui è lo scopo dello show, ovvero l’assunzione immediata di uno dei concorrenti da parte di Gino D’Acampo. Uno per puntata, il che rende tutto più concreto del solito. Gino Cerca Chef: giudici fenomeni e concorrenti preparati D’Acampo fa sul serio, offre un posto di lavoro, ma gli piace anche giocare. E infatti ogni puntata lo vede fare un po’ il fenomeno con gli aspiranti Chef che gli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 settembre 2020)D'Acampo e Fred Sirieix I programmi di cucina? Visto uno, visti tutti, tranne rarissime eccezioni.non è una di quelle eccezioni: è l’ennesimo talent, con gli stessi meccanismi di sempre e con dei giudici-personaggi che prendono il centro della scena. A fare la differenza qui è lo scopo dello show, ovvero l’assunzione immediata di uno dei concorrenti da parte diD’Acampo. Uno per puntata, il che rende tutto più concreto del solito.: giudici fenomeni e concorrenti preparati D’Acampo fa sul serio, offre un posto di lavoro, ma gli piace anche giocare. E infatti ogni puntata lo vede fare un po’ il fenomeno con gli aspirantiche gli ...

britalosauro : @Ecate31 Sono anni che Gino campa bene in UK ma adesso cerca di farsi conoscere anche in Italia che non si sa mai.. - Ecate31 : @Atrebor78 @hgtv Io sto guardando sul 9 Gino cerca chef! ?? Disagio culinario - IlFlaco : Nella stessa sera: - Chi vuol essere milionario - Interstellar - Gino cerca Chef - iburiedthedevil : Sul 9 è appena iniziato 'Gino cerca chef' Ecco l'ennesimo programma di cucina che guarderò - _LacieHeartree : Mi fa morire la pubblicità di Gino cerca chef dove il tizio dice: 'molto buona mi piace la tua gnoccA' e l'altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gino Cerca Canale Nove: "Gino cerca Chef", anche il cuoco imperiese Domenico Fiumara tra i concorrenti della cooking competition. "Bellissima esperienza" IMPERIAPOST Ascolti tv, Veronica Gentili batte Lilli Gruber. Del Debbio mette ko Formigli

. Vola Rete 4 Rete 4 vola negli ascolti tv legati ai suoi talk d'informazione. Il primo botto lo fa Veronica Gentili con Stasera Italia News che conquista 1.334.000 e il 6.12% nella prima parte e si i ...

Nero a Metà 2 è un successo a metà, il debutto lontanissimo dagli ascolti della prima stagione

Un successo a metà, così si potrebbe definire la partenza di Nero a metà 2, seconda stagione della fiction di Rai1 con Claudio Amendola, che vince la serata di ascolti, ma lo fa con numeri che non son ...

. Vola Rete 4 Rete 4 vola negli ascolti tv legati ai suoi talk d'informazione. Il primo botto lo fa Veronica Gentili con Stasera Italia News che conquista 1.334.000 e il 6.12% nella prima parte e si i ...Un successo a metà, così si potrebbe definire la partenza di Nero a metà 2, seconda stagione della fiction di Rai1 con Claudio Amendola, che vince la serata di ascolti, ma lo fa con numeri che non son ...