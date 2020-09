GF Vip 5, Stefania Orlando concorrente, l’ex Andrea Roncato tuona: “Nessun confronto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Stefania Orlando sarà una dei concorrenti che lunedì 14 settembre varcherà la porta rossa per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice e showgirl, inoltre, è stata sposata con Andrea Roncato, ed in molti già preannunciavano un possibile confronto tra i due. E invece l’attore ha smentito categoricamente tale possibilità. Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, Andrea Roncato: “Non avrò nessun confronto” Stefania Orlando sarà una dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. La conduttrice e showgirl, oltre che per la sua vita professionale, è nota al pubblico per la sua storia d’amore con ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 settembre 2020)sarà una dei concorrenti che lunedì 14 settembre varcherà la porta rossa per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice e showgirl, inoltre, è stata sposata con, ed in molti già preannunciavano un possibile confronto tra i due. E invece l’attore ha smentito categoricamente tale possibilità.al Grande Fratello Vip,: “Non avrò nessun confronto”sarà una dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. La conduttrice e showgirl, oltre che per la sua vita professionale, è nota al pubblico per la sua storia d’amore con ...

