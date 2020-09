Germania e Scozia, scuole aperte da un mese: nessuna impennata dei contagi (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – In Germania le scuole hanno riaperto un mese fa, dopo la chiusura imposta a causa dell’emergenza coronavirus come negli altri Stati dell’Ue. E’ importante osservare come vanno le cose adesso in terra tedesca perché in nessun’altra nazione europea è iniziato prima l’anno scolastico. Pochi giorni dopo la riapertura degli istituti è scattato l’allarme, perché in Germania si sono verificati 31 focolai e circa 150 casi riconducibili alle scuole, stando a quanto riferito dal Robert Koch Institute. Ora però gli epidemiologi si dicono cautamente ottimisti, perché di fatto dopo quattro settimane il riavvio dell’anno scolastico non ha comportato un incremento significativo dei contagi. Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – Inlehanno riaperto unfa, dopo la chiusura imposta a causa dell’emergenza coronavirus come negli altri Stati dell’Ue. E’ importante osservare come vanno le cose adesso in terra tedesca perché in nessun’altra nazione europea è iniziato prima l’anno scolastico. Pochi giorni dopo la riapertura degli istituti è scattato l’allarme, perché insi sono verificati 31 focolai e circa 150 casi riconducibili alle, stando a quanto riferito dal Robert Koch Institute. Ora però gli epidemiologi si dicono cautamente ottimisti, perché di fatto dopo quattro settimane il riavvio dell’anno scolastico non ha comportato un incremento significativo dei. Le ...

