F1, GP Toscana, vola subito Bottas. Poi Verstappen e la Ferrari di Leclerc (Di venerdì 11 settembre 2020) Al Mugello si è spinto subito e la Mercedes, tanto per cambiare, si è messa a fare il passo. È di Valtteri Bottas il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP della Toscana, nona prova ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 settembre 2020) Al Mugello si è spintoe la Mercedes, tanto per cambiare, si è messa a fare il passo. È di Valtteriil miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP della, nona prova ...

Ultime Notizie dalla rete : Toscana vola GP Toscana, vola subito Bottas. Poi Verstappen e la Ferrari di Leclerc La Gazzetta dello Sport Gli Uffizi partecipano al Gp in Mugello con un omaggio al più grande auriga dell’antichità

Gli Uffizi salutano l’arrivo del Gran Premio di Formula 1 per la prima volta in Toscana, all’Autodromo del Mugello, con una doppia iniziativa che celebra il più grande auriga dell’antichità, un pilota ...

DIRETTA F1, GP Toscana 2020 LIVE: che Ferrari! Leclerc è terzo! Si riparte alle 15.00

Appuntamento alle ore 15.00 con le prove libere 2 del GP di Toscana 2020 al Mugello.

