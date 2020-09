Evan, morto a Modica: indagato il padre, ad accusarlo è il fratellino (Di venerdì 11 settembre 2020) Emergono nuovi dettagli sul colpo di scena che ha interessato il caso di Evan, bimbo di 21 mesi morto a Modica a seguito delle pesanti percosse subite. Per la sua morte sono stati arrestati la madre Letizia Spatola e il compagno Salvatore Blanco, ma di ieri la notizia che risulta indagato anche il padre naturale. Ora, è emerso chi sia stato a fare il nome di Stefano Lo Piccolo. Evan, ucciso a botte: indagata tutta la famiglia La vicenda attorno al piccolo Evan ha colpito l’Italia intera. Come per il caso del bimbo di Cardito, il triste protagonista è un bambino innocente di 21 mesi, finito nelle mani di persone violente e senza apparente umanità, che alla fine l’hanno ucciso. Sulle singole responsabilità, sta indagando la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Emergono nuovi dettagli sul colpo di scena che ha interessato il caso di, bimbo di 21 mesia seguito delle pesanti percosse subite. Per la sua morte sono stati arrestati la madre Letizia Spatola e il compagno Salvatore Blanco, ma di ieri la notizia che risultaanche ilnaturale. Ora, è emerso chi sia stato a fare il nome di Stefano Lo Piccolo., ucciso a botte: indagata tutta la famiglia La vicenda attorno al piccoloha colpito l’Italia intera. Come per il caso del bimbo di Cardito, il triste protagonista è un bambino innocente di 21 mesi, finito nelle mani di persone violente e senza apparente umanità, che alla fine l’hanno ucciso. Sulle singole responsabilità, sta indagando la ...

Lukyluke311 : @Marius30386553 @mariogiordano5 @FrEe_ThOuGhTs_1 @INTERPOL_HQ Il caso a confronto: il piccolo Evan è morto in attes… - MissingDeniseMp : RT @CerchiamoDenise: Bimbo morto a #Rosolini, non si trovano avvocati per l’uomo accusato di omicidio E’, per il momento, senza avvocato S… - magicaGrmente22 : RT @CerchiamoDenise: Bimbo morto a #Rosolini, non si trovano avvocati per l’uomo accusato di omicidio E’, per il momento, senza avvocato S… - CerchiamoDenise : Bimbo morto a #Rosolini, non si trovano avvocati per l’uomo accusato di omicidio E’, per il momento, senza avvocat… - orcamadonnina : comunque evan peters è ancora morto e io non capisco che succede -