Coronavirus, Speranza su riduzione quarantena: "Nessuna decisione è stata presa" (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Ministro della Salute Speranza ha dichiarato che non è stata presa ancora alcune decisione in merito alla possibilità di ridurre l'obbligo di quarantena a 10 giorni. "Nessuna decisione è stata assunta". Queste le dichiarazioni del Ministro Roberto Speranza in riferimento alla possibilità di diminuire l'isolamento domiciliare previsto dal governo in caso di positività al … L'articolo Coronavirus, Speranza su riduzione quarantena: "Nessuna decisione è stata presa" proviene da www.inews24.it.

