Colpo di scena: l'industria centra il rimbalzo (Di venerdì 11 settembre 2020) A luglio produzione manifatturiera a +7,4%. Prossimi mesi decisivi per capire se è un fuoco di paglia o l'inizio dell'uscita dalla crisi

Si chiama rimbalzo, ma qualcuno l’ha ribattezzato "rimbalzone": indica la possibile ripartenza a ’U’ del Pil, con un +10 atteso per il trimestre luglio-settembre rispetto ai 90 giorni precedenti. È l’ ...

Prestanome e 3 commercialisti arrestati: fondi Lega

Colpo di scena nell’inchiesta sulla vendita del capannone di Cormano alla Lombardia Film Commission, società controllata dalla Regione Lombardia: in serata la Guardia di Finanza su richiesta della Pro ...

