Cilento e Diano, Tommasetti (Lega): “Strade in balia del degrado, Regione e Provincia assenti” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Il territorio a Sud di Salerno è un’odissea di strade in balia del degrado. Cosa hanno fatto in questi anni le amministrazioni regionale e Provinciale?”. A intervenire sul tema è Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno. “A parte le inaugurazioni in pompa magna, scarseggiano gli interventi di messa in sicurezza sulle arterie più martoriate di Cilento e Vallo di Diano. Un pessimo biglietto da visita per i turisti che ogni anno accorrono per godersi alcune delle nostre località più belle e conosciute, ma anche un problema serio per i colLegamenti. Un’incuria targata Pd, da anni alla guida ... Leggi su anteprima24

ascea : RT @ONDANEWSweb: La poesia del mito e l'incanto della natura. Linea Verde Estate chiude i battenti tra Cilento e Vallo di Diano - https://t… - ONDANEWSweb : La poesia del mito e l'incanto della natura. Linea Verde Estate chiude i battenti tra Cilento e Vallo di Diano -… - InfoCilentoWeb : Dedicata a #Cilento e Diano l'ultima puntata di Linea Verde Estate #CilentoNotizie #LineaVerdeCilento… - UnoTvnews : 'Amici del Vallo del Diano e del Cilento' a Cascina, si amplia l' -

Ultime Notizie dalla rete : Cilento Diano Dedicata a Cilento e Diano l’ultima puntata di Linea Verde Estate Info Cilento Viviamo Cilento, slow festival ad Acciaroli: musica, sentieri, sapori

Due giornate fra passeggiate culturali, escursioni naturalistiche mozzafiato, attività per i più piccoli e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, che si chiuderanno in musica, ...

Il turismo di prossimità dominerà anche in autunno

Segnali anche dal fronte estero. Le bellezze del nostro Paese hanno spinto un buon numero di visitatori internazionali a pianificare le loro vacanze autunnali in Italia I viaggi nel 2020 sono stati tr ...

Due giornate fra passeggiate culturali, escursioni naturalistiche mozzafiato, attività per i più piccoli e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, che si chiuderanno in musica, ...Segnali anche dal fronte estero. Le bellezze del nostro Paese hanno spinto un buon numero di visitatori internazionali a pianificare le loro vacanze autunnali in Italia I viaggi nel 2020 sono stati tr ...