Agguato a Castel Volturno, sindaco: “Città ormai incontrollabile, cresciuta presenza irregolari” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – “Castel Volturno è ormai incontrollabile. Dopo la fine del lockdown è visibilmente cresciuta la popolazione degli immigrati irregolari; erano ventimila ad inizio anno, oggi sono 22-23 mila. Episodi come l’Agguato di ieri sono la conseguenza di questo mancato controllo del territorio, impossibile da attuare con gli uomini e i mezzi che abbiamo. Sono molto preoccupato”. Il sindaco di Castel Volturno (Caserta) Luigi Petrella usa parole forti per commentare quanto avvenuto ieri sera in via Brescia, dove un nigeriano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco (leggi qui); Petrella si è ... Leggi su anteprima24

