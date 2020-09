Accoltella la moglie, poi tenta il suicidio: uomo ricoverato in gravissime condizioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Ha Accoltellato la moglie, poi ha tentato di suicidarsi, sempre utilizzando il coltello, riportando delle ferite gravissime. E’ successo questa mattina a Borgo Hermada, nel comune di Terracina, a seguito di una lite in famiglia. La coppia ha avuto una discussione che poi è degenerata: l’uomo ha afferrato un coltello e con questo ha colpito la moglie, ferendola per fortuna in maniera non grave. Poi ha rivolto il coltello verso di sé, con l’intenzione di togliersi la vita. Le ferite riportate sono state questa volta più profonde, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza: l’uomo è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma, mentre la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Accoltella la moglie, poi tenta il suicidio: uomo ricoverato in gravissime condizioni - LatinaQTW : Terracina, tragedia in famiglia. Accoltella la moglie e tenta il suicidio. Gravissimo un uomo - LatinaCorriere : Terracina, dramma a Borgo Hermada: accoltella la moglie e tenta il suicidio - -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella moglie Uomo accoltella la moglie e poi tenta il suicidio h24 notizie Terracina, tragedia in famiglia. Accoltella la moglie e tenta il suicidio. Gravissimo un uomo

Una lite degenerata e poi il gesto folle. E’ accaduto a terracina, in località Borgo Hermada questa mattina. Un uomo al culmine di una discussione ha accoltellato la moglie e, preso atto dell’accaduto ...

Uomo accoltella la moglie e poi tenta il suicidio

NOTIZIA FLASH- Una lite violenta in casa poi spunta un’arma. Sono in corso le indagini su quanto accaduto questa mattina a Borgo Hermada, nel Comune di Terracina dove stando ad una prima ricostruzion ...

Una lite degenerata e poi il gesto folle. E’ accaduto a terracina, in località Borgo Hermada questa mattina. Un uomo al culmine di una discussione ha accoltellato la moglie e, preso atto dell’accaduto ...NOTIZIA FLASH- Una lite violenta in casa poi spunta un’arma. Sono in corso le indagini su quanto accaduto questa mattina a Borgo Hermada, nel Comune di Terracina dove stando ad una prima ricostruzion ...