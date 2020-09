11 settembre, medico: “Il crollo delle Torri Gemelle continua a fare vittime, potrebbe anche insegnarci qualcosa sul Coronavirus” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Quasi vent’anni dopo, l’11 settembre continua a fare vittime. E lo studio di quelle patologie potrebbe insegnarci qualcosa anche sul coronavirus“: lo ha affermato, in un’intervista a Repubblica, Roberto Lucchini, il medico del lavoro che 10 anni fa arrivò a New York dall’Italia per dirigere il programma di cura per i reduci del World Trade Center all’ospedale Mount Sinai di New York. “Il crollo delle Torri Gemelle sollevò per lunghissimo tempo delle polveri tossiche con tanti elementi, fu un mix più complesso di Seveso (diossina), di Bhopal (cloruro di metile) e di Cernobyl o ... Leggi su meteoweb.eu

LuigiaFio : RT @Demos_Piemonte: #Piemonte. Domenica 1??3?? settembre Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, sarà presente a #Moncalieri. #LaForzadelNoi @… - mpiacenonaver1 : @adartwith Non è vera nessuna delle due cose... Renzi disse che andavano messe in sicurezza le scuole per riaprirle… - demosolidale : RT @Demos_Piemonte: #Piemonte. Domenica 1??3?? settembre Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, sarà presente a #Moncalieri. #LaForzadelNoi @… - Demos_Piemonte : #Piemonte. Domenica 1??3?? settembre Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, sarà presente a #Moncalieri.… - Ernesto29296958 : RT @LegaCamera: Polizia Penitenziaria. Morrone a meeting Sappe: istituire dipartimento per la sicurezza della giustizia e reparto medico de… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre medico "Io, medico, giuro che...": la campagna rivolta a chi dedica la propria vita agli altri PadovaOggi Covid, Zangrillo: «Berlusconi a marzo-aprile sarebbe morto, con la carica virale che ha»

L’affermazione inaspettata è del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo ... Silvio Berlusconi è ricoverato nell’ ospedale milanese dal 3 settembre (dopo essersi sottoposto il giorno prima a un ...

Zangrillo: "Berlusconi carica virale elevata, a marzo-aprile sarebbe morto"

Roma, 10 settembre 2020 - "La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. L'avrebbe ucciso? Assol ...

L’affermazione inaspettata è del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo ... Silvio Berlusconi è ricoverato nell’ ospedale milanese dal 3 settembre (dopo essersi sottoposto il giorno prima a un ...Roma, 10 settembre 2020 - "La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. L'avrebbe ucciso? Assol ...