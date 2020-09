11 settembre, a 19 anni di distanza gli effetti della strage non sono ancora finiti (Di venerdì 11 settembre 2020) Tutti ricordano ancora dove erano e cosa stavano facendo quando quelle terribili immagini hanno iniziato a invadere i tg di tutto il mondo. Diciannove anni fa. Era l’11 settembre 2001, una data storica. Erano le 8:84 quando il primo aereo si schiantò su una delle due Torri Gemelle, a New York. L’impatto del secondo aereo con l’altra torre avvenne alle 9:03. Fu subito chiaro che i due aerei erano stati dirottati da terroristi facenti capo ad Al Qaeda, gruppo guidato da Osama Bin Laden. Le torri del World Trade Center di Manhattan, ormai completamente in fiamme, crollarono nel giro di qualche ora. Un terzo aereo venne dirottato contro il Pentagono. Il quarto, diretto contro la Casa Bianca a Washington, si schiantò in un campo vicino Shanksville, dopo che i passeggeri e i membri dell’equipaggio ... Leggi su ilparagone

