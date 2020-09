UFFICIALE Pescara, arriva Omeonga dal Genoa (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Pescara ha ufficializzato l’acquisto dal Genoa di Omeonga Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Pescara ha annunciato l’acquisto dal Genoa del centrocampista Stephane Omeonga. «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Stephane Omeonga. Classe ’86, è una mezz’ala duttile. Può, infatti, agire anche da regista. Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht. Il Pescara lo ha prelevato a titolo definitivo (contratto triennale) dal Genoa con cui ha collezionato 22 presenze in A tra il 2017 e il 2019. In precedenza per il belga 30 presenze ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Ufficiale: Riccardi passa in prestito al Pescara. In bocca al lupo ad Alessio per questa sua nuova avventura?? - PescaraCalcio : ??UFFICIALE! Mirko Valdifiori è un nuovo calciatore Pescara Calcio ?? #Benvenuto in #CasaPescara - GiovaniBN : ??? #Juventus, ufficiale la cessione del portiere classe 1998 Mattia Del Favero in prestito al #Pescara. - pianetagenoa : UFFICIALE: il Genoa cede Omeonga al Pescara a titolo definitivo - - buoncalcio : UFFICIALE – Omeonga lascia il Genoa: è un giocatore del Pescara -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Pescara Maglia ufficiale Pescara Calcio 2020 – 2021 [FOTO] Abruzzonews UFFICIALE Pescara, arriva Omeonga dal Genoa

Attraverso un comunicato ufficiale, il Pescara ha annunciato l’acquisto dal Genoa del centrocampista Stephane Omeonga. «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prest ...

Calciomercato Pescara, colpo dalla Serie A | L’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Pescara, colpo in arrivo dalla Serie A: il club biancazzurro ha appena reso ufficiale il suo acquisto a titolo definitivo Il suo nome ormai gravitava da qualche settimana in orbita bianc ...

Attraverso un comunicato ufficiale, il Pescara ha annunciato l’acquisto dal Genoa del centrocampista Stephane Omeonga. «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prest ...Calciomercato Pescara, colpo in arrivo dalla Serie A: il club biancazzurro ha appena reso ufficiale il suo acquisto a titolo definitivo Il suo nome ormai gravitava da qualche settimana in orbita bianc ...