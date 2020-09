Ufficiale: Milan, André Silva passa all’Eintracht Francoforte a titolo definitivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Milan, con una nota Ufficiale, ha reso noto il passaggio di André Silva all’Eintracht Francoforte. Questo il comunicato del club rossonero: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore André Miguel Valente da Silva all’Eintracht Francoforte”. Official Statement: André Silva https://t.co/kz2nsAQcFh Comunicato Ufficiale: André Silva https://t.co/QxKqhF7vGC#SempreMilan pic.twitter.com/WT0BLItBx8 — AC Milan (@acMilan) September 10, 2020 Foto: twitter Milan L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di André Silva all’Eintracht Francoforte: il comunicato ufficiale del club rossonero Il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di An ...Sbarcato in Serie A nel 2017 accompagnato da tante aspettative, André Silva non ha mai fatto felici i fantallenatori. Al primo anno col Milan soltanto 2 gol in 24 apparizioni, poi il prestito al Sivig ...