Ufficiale: il Pisa ha trovato l’accordo con l’Atalanta. Vido resta in Toscana (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ Ufficiale: Luca Vido vestirà la maglia del Pisa anche nella prossima stagione. I toscani infatti hanno annunciato il rinnovo del prestito con l’Atalanta attraverso i propri canali interattivi. Di seguito il comunicato del club: Il Pisa Sporting Club comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Vido. L’attaccante classe 1997, che nella seconda parte della passata stagione ha collezionato 16 presenze (3 gol) in nerazzurro, si è già riaggregato al gruppo nerazzurro. Guardate chi è tornato… e non è finita qui è Ufficiale: Luca Vido torna in ... Leggi su alfredopedulla

