Ubisoft Forward: data di uscita per Immortals: Fenyx Rising (Di giovedì 10 settembre 2020) Gods & Monsters cambia nome e si trasforma in Immortals: Fenyx Rising durante l’Ubisoft Forward. Ecco il trailer che mostra tutte le novità Era lo scorso E3 quando Gods & Monsters fu rivelato a sorpresa durante la conferenza Ubisoft. Da quel momento non si è saputo più nulla del titolo creato dagli sviluppatori di Assassin’s Creed Odyssey. Esattamente un anno dopo, nel bel mezzo dell’Ubisoft Forward, possiamo dare un’occhiata al gameplay del gioco, con una novità sostanziale. Il gioco cambia nome e si trasforma in Immortals: Fenyx Rising. Trovate qui sotto il trailer mostrato in diretta durante la conferenza. Addio Gods & Monsters, ... Leggi su tuttotek

