Troppo scollata per entrare, ragazza allontanata dal museo (Di giovedì 10 settembre 2020) Troppo scollata per entrare nel museo, una donna non è riuscita ad entrare nel museo di Parigi a causa del suo abbigliamento giudicato Troppo provocante. Quando ci si appresta ad entrare in un luogo dove la cultura e l’arte la fanno da padrone, ci si aspetta una certa apertura mentale. Un certo modo di pensare … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Bizzaalex : RT @saraepunto: “Io non sono solo il mio décolleté, non sono solo il mio corpo.” Giusto, sei anche una cafona che non ha idea di come ci si… - FigliContesi : RT @saraepunto: “Io non sono solo il mio décolleté, non sono solo il mio corpo.” Giusto, sei anche una cafona che non ha idea di come ci si… - ClarabellaBest : RT @vitaindiretta: In Francia una ragazza - troppo scollata - non può entrare al museo. Provvedimento giusto o sbagliato? #LaVitaInDiretta - vitaindiretta : In Francia una ragazza - troppo scollata - non può entrare al museo. Provvedimento giusto o sbagliato? #LaVitaInDiretta - gattogigiola : Parigi, 'troppo scollata': la ragazza costretta a coprirsi al Museo d'Orsay, 'erano turbati dal mio seno'… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppo scollata Beatrice Valli, il top è troppo scollato e i fan sognano – Foto CheDonna.it Parigi, l’abito è troppo scollato: il Museo d’Orsay vieta l’ingresso alla visitatrice

In un post diventato virale e ripreso da diverse testate, una giovane donna ha raccontato di essere stata fermata all’ingresso del Museo d’Orsay, a Parigi, a causa della sua scollatura. “È martedì 8 s ...

Alessandra Amoroso con frange e paillettes ritira il premio per la hit più ascoltata dell’estate

Alessandra Amoroso è per il secondo anno consecutivo la regina dell'estate e a incoronarla è stata RTL 102.5 durante l'evento che si è tenuto ieri sera in diretta dall'Arena di Verona, il Power Hit Es ...

In un post diventato virale e ripreso da diverse testate, una giovane donna ha raccontato di essere stata fermata all’ingresso del Museo d’Orsay, a Parigi, a causa della sua scollatura. “È martedì 8 s ...Alessandra Amoroso è per il secondo anno consecutivo la regina dell'estate e a incoronarla è stata RTL 102.5 durante l'evento che si è tenuto ieri sera in diretta dall'Arena di Verona, il Power Hit Es ...