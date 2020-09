Sito Inps: addio al Pin, si accede con lo Spid (Di giovedì 10 settembre 2020) Dal 1° ottobre 2020 cambierà il sistema per accedere al Sito dell'Inps per i milioni di cittadini, italiani e stranieri, che ogni anno lo utilizzano. Per poter visionare i propri estratti contributivi, ottenere le prestazioni di maternità, gli assegni familiari, i bonus Covid, accedere alle prestazioni di invalidità e malattia, richiedere il Reddito di emergenza e i molti altri servizi erogati dall'istituto di previdenza, dunque – dopo una fase di transizione – non potrà più essere utilizzato il (...) - Attualità / Bonus, Inps, Inps, , Bonus bebè, Bonus Famiglie Leggi su feedproxy.google

