Scuola, test effettuato sul 50% del personale: 13mila i positivi tra docenti e non docenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Scuola, test effettuato sul 50% del personale: 13mila i positivi Circa il 50 per cento del personale scolastico, l’equivalente di circa 500mila tra docenti e non docenti, ha effettuato il test sierologico per il Coronavirus. Di questi circa il 2,6 per cento, pari a 13mila persone, è risultato positivo. È importante sottolineare che il dato diffuso dal Tg1 non prende in considerazione i 200mila docenti e non docenti delle scuole del Lazio dato che la regione sta effettuando i controlli in autonomia. I 13mila docenti e ... Leggi su tpi

