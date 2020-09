Regionali: Meloni, 'non mi appassionano assetti centrodestra ma nazione' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Gli assetti del centrodestra nel caso di vittoria dei candidati presidenti di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni Regionali "è un tema che non mi appassiona, cambia qualcosa negli assetti della nazione". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Dritto e rovescio' in onda questa sera su Retequattro. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Regionali: Meloni, 'non mi appassionano assetti centrodestra ma nazione'... - BlondMan68 : Dopo le regionali dove l'unica cosa che mi interessa è che in Puglia non vinca Salvini e Meloni, altrove non me ne… - ricatti88 : RT @SoniaLaVera: Elezioni Regionali: Giorgia Meloni in Toscana per vincere: - LPincia : RT @guastatore1: ?? SONDAGGIO ?? Per chi voterete alle #elezioni #regionali? #Salvini #Lega #Meloni #fdi #IoVotoNO #pd #movimento5stelle #L… - mau13_mau : SCHIFO ITALICO Il silenzio omertoso di #salvini e #meloni solo perchè tale notizia non porta consenso. Questa è… -