Produzione ancora in crescita a luglio (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Produzione industriale ancora in rimonta a luglio con un aumento mensile del 7,4%. Lo rileva l’Istat nell’ultimo rapporto di luglio, segnalando che la crescita su base congiunturale è particolarmente vivace per i beni strumentali (+11,8%), per i beni intermedi (+7,7%) e per i beni di consumo (+6,2%) e marginale per l’energia (+0,1%). L’aumento riguarda quasi tutti i settori di attività economica, con l’eccezione del settore estrattivo e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, in contenuta flessione. Nella media del trimestre maggio-luglio il livello della Produzione cresce del 15% rispetto ai tre mesi precedenti, che scontavano l’effetto blocco per la pandemia. In termini ... Leggi su quifinanza

