Pradé: “Boateng non rientra nei piani della Fiorentina. Non ci sono le condizioni per cedere Chiesa” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha fatto il punto sul mercato del club in conferenza stampa. “L’unico calciatore della passata stagione che non rientra nei nostri piani al 100% è Boateng. Commisso è un presidente forte, ha parlato delle perdite della Fiorentina ma non ci ha fatto discorsi di budget. Certo, questa sarà una stagione difficile”. Sui rinnovi di Chiesa, Milenkovic, Pezzella e Vlahovic: “Noi abbiamo quattro scadenze al 2022, Chiesa, Pezzella, Milenkovic e Biraghi mentre per Vlahovic ci sono altri tre anni di contratto. Su queste 4 situazioni cominceremo a lavorare dal 6 ottobre. Su Chiesa il presidente è stato chiarissimo, a condizioni congrue ... Leggi su ilnapolista

