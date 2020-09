Nero a Metà 2: Claudio Amendola apre la nuova stagione di Rai Fiction (Di giovedì 10 settembre 2020) Nero a Metà 2 - Claudio Amendola La stagione 2020/2021 della Fiction made in Rai parte questa sera alle 21.25 con la prima puntata di Nero a Metà 2: la coproduzione Rai Fiction-Cattleya, in collaborazione con Netflix, torna dopo quasi due anni dalla conclusione della prima, con un altro giallo lungo sei puntate e nuovi problemi per la squadra del Rione Monti, capitanata dall’ispettore Carlo Guerrieri (Claudio Amendola). E’ lui il protagonista principale della storia diretta da Marco Pontecorvo e Luca Facchini, ma non è il solo, perchè accanto a Guerrieri c’è da sempre il suo alter ego, nemico storico ma in fondo più vicino di quanto lui stesso possa ammettere: si tratta di ... Leggi su davidemaggio

