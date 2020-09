Napoli, De Laurentiis lascia Capri: il patron verrà monitorato a Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo i medici Aurelio De Laurentiis avrebbe bisogno di un migliore monitoraggio, per questo motivo ha da poco lasciato Capri e si sta dirigendo a Roma: ricordiamo che il patron partenopeo questa mattina è risultato positivo al Covid. De Laurentiis ha lasciato Capri su una barca privata insieme con la moglie Jacqueline: lo si apprende da fonti qualificate del Napoli. Leggi su sportface

