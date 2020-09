L’Europa può frenare la prossima ondata di pandemia? (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo aver arginato il covid-19 in primavera, in gran parte del vecchio continente si registra un aumento dei casi. Ma oggi conosciamo meglio il virus e possiamo adottare nuove misure di contenimento più adeguate. Leggi Leggi su internazionale

Piu_Europa : 'Votando Sì, si rischia un regime autoritario. Il mio No, non è contro questo governo, ma è contro i parlamentari c… - Piu_Europa : 'Dicono che è una battaglia persa. Ma le battaglie perse sono quelle che vanno combattute per cambiare davvero le c… - pfmajorino : Questa sera davanti al Parlamento europeo per dire chiaro che dopo l’incendio a Moria la notte scorsa, che lascia 1… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Un elevato indebitamento può rendere un Paese più vulnerabile nelle fasi di crisi. L'Italia, purtroppo, ne è un esempio. htt… - napam_51 : RT @napam_51: COSA CI SI PUÒ ASPETTARE DAL SEPOLCRO IMBIANCATO, AVVOCATO DEGLI INTERESSI PERSONALI E FAMIGLIA E DELL'EUROPA DELLE BANCHE?… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa può