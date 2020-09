Legge elettorale, approvato il testo base in commissione alla Camera: Pd e M5s a favore, Iv e Leu si astengono. Centrodestra non vota (Di giovedì 10 settembre 2020) La riforma della Legge elettorale ha ufficialmente iniziato il suo percorso a Montecitorio. La commissione Affari costituzionali ha approvato il testo base del Germanicum, sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento. Pd e M5s hanno votato a favore, mentre Leu e Italia viva si sono astenuti. Il Centrodestra, dopo vari tentativi di ostruzionismo, ha deciso di non partecipare al voto. La Legge elettorale è uno dei nodi principali del patto di governo: i dem, che solo lunedì hanno annunciato il loro voto a favore del taglio dei parlamentari, in cambio chiedono che si proceda sulle riforme, a partire appunto dalla modifica del sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano

TNannicini : Non c'è accordo sulla legge elettorale e si litiga sull’età che devono avere i senatori, mentre Franceschini rilanc… - Piu_Europa : 'La Costituzione è un sistema complesso, danneggiarne una 'trave portante' come il parlamento è davvero pericoloso.… - ItaliaViva : Possiamo smettere di parlare di preferenze, legge elettorale, collegi elettorali e di puntare alla sostanza? Le pri… - MPenikas : FQ: Legge elettorale, approvato il testo base in commissione alla Camera: Pd e M5s a favore, Iv e Leu si astengono… - Owl36350444 : RT @Adnkronos: #Leggeelettorale, approvato testo base -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Legge elettorale, il voto sul testo base slitta a giovedì. I dettagli del Brescellum la Repubblica Referendum 20 e 21 settembre: come richiedere la Tessera Elettorale ad Alessandria

ALESSANDRIA – In occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 coloro che non sono in possesso della Tessera Elettorale potranno richiederla come da legge in Comune. Al fine di ri ...

Referendum taglio parlamentari: la guida

mentre se questa ha meno di 100 posti letto il voto viene raccolto da seggi speciali. Possono farsi accompagnare all'interno della cabina elettorale i seguenti soggetti: a) i ciechi, gli amputati o i ...

ALESSANDRIA – In occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 coloro che non sono in possesso della Tessera Elettorale potranno richiederla come da legge in Comune. Al fine di ri ...mentre se questa ha meno di 100 posti letto il voto viene raccolto da seggi speciali. Possono farsi accompagnare all'interno della cabina elettorale i seguenti soggetti: a) i ciechi, gli amputati o i ...