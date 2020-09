"Io con lei? Balla colossale". La furia di Iannone contro la starlette che "spaccia" amorazzi finti (Di giovedì 10 settembre 2020) Un'intervista di Soleil Sorge fa sbottare Andrea Iannone, che dopo la burrascosa relazione con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis (una storia lampo) sembra che sia stato insieme a Soleil. Ora, però, lei in un'intervista rilasciata qualche giorno fa dice che Andrea Iannone sarebbe solo alla ricerca di popolarità. Una vera accusa, che ha tutto il sapore della spallata. “Unico filo conduttore è la popolarità”, racconta Soleil. E questa tesi fa arrabbiare Iannone che, sui social, parte all'attacco senza mezzi termini. Il flirt tra loro è stato presunto. Condizionale d'obbligo. Una fake news colossale: non ci sarebbe stato nulla. “Nemmeno uno scambio di messaggi”, spiffera una fonte segreta che ... Leggi su liberoquotidiano

IlContiAndrea : Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È… - LiaQuartapelle : Anche oggi (ed è il quarto giorno) chiediamo alle autorità bielorusse la liberazione di Maria Kolesnikova e con lei… - chetempochefa : 'Grato di poter donare a Liliana Segre il mio murale ‘Ricorda’, grazie alla città di Pesaro. Nel fondo lacrime e co… - mvrtjna_ : bellamy è morto senza poter dire addio a sua sorella, è morto senza avere la possibilità di riconciliarsi con lei,… - Francalanna1 : @matteosalvinimi Ma i suoi cittadini sono con lui. Lo dice sempre lei :il popolo e' con me. -

Ultime Notizie dalla rete : con lei Marino, Umberto Minotti lancia Gabriella De Felice: “Con lei si volta pagina” L'Osservatore d'Italia La sindrome da denuncia compulsiva del sindaco

Libertà di espressione: a Cortona un diritto negato? • Il Sindaco Meoni ha denunciato un cittadino per avere espresso la propria opinione. • Non è la prima volta, lo ha già fatto anche con le principa ...

Meteo Forlì: mercoledì bel tempo, poi discreto

Aggiornamento previsioni meteo Forlì, mercoledì, 9 settembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registra ...

Libertà di espressione: a Cortona un diritto negato? • Il Sindaco Meoni ha denunciato un cittadino per avere espresso la propria opinione. • Non è la prima volta, lo ha già fatto anche con le principa ...Aggiornamento previsioni meteo Forlì, mercoledì, 9 settembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registra ...