Genoa-Carrarese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Genoa-Carrarese sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming dell’amichevole del precampionato 2020. Tutto pronto per questo secondo impegno nel giro di appena ventiquattrore per la squadra di Maran, che affronta dunque un’altra formazione di Serie C dopo aver giocato contro il Carpi. Appuntamento alle ore 15 di giovedì 10 settembre, diretta streaming sul canale Youtube Genoa Channel, differita alle 17 su TeleNord. Leggi su sportface

davidwon4206 : RT @GenoaCFC: ?? Segui le amichevoli con Carpi (mercoledì) e Carrarese (giovedì) in diretta su Genoa Channel. Entrambe con calcio di inizio… - DocStrowman : RT @DiMarzio: Tra Tavano e Maccarone... c'è #Piscopo! #Carrarese, gol e ricordi al #Genoa: la storia di un ragazzino che segna e corre come… - 1canalesport : Carpi e Carrarese, il Genoa targato Maran è sotto esame - primocanale : Carpi e Carrarese, il Genoa targato Maran è sotto esame - annettaverdeal : RT @GenoaCFC: ?? Segui le amichevoli con Carpi (mercoledì) e Carrarese (giovedì) in diretta su Genoa Channel. Entrambe con calcio di inizio… -