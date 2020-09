Foggia, aggressione in sede Cgil perché senza mascherina: preso un maliano (Di giovedì 10 settembre 2020) È scattato l'arresto con l'accusa di lesioni per un maliano di 36 anni, le sue generalità non sono state rese note dai carabinieri, che martedì mattina all'interno della sede della Cgil in via della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Foggia, aggressione in sede Cgil perché senza mascherina: preso un maliano - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: #Foggia Aggredisce donna che le aveva chiesto di usare la mascherina nella sede della CGIL, la condanna del sindacato… - FoggiaCittaAper : #Foggia Aggredisce donna che le aveva chiesto di usare la mascherina nella sede della CGIL, la condanna del sindaca… - Borderline_24 : 'Metti la #Mascherina', a #Foggia donna schiaffeggiata dopo il rimprovero - Peppezappulla : RT @masman007: Un immigrato che prende a pugni una donna a Foggia perché lo aveva invitato a mettere la mascherina. Quando l'inadeguatezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia aggressione Foggia, aggressione in sede Cgil perché senza mascherina: preso un maliano La Gazzetta del Mezzogiorno Foggia, aggressione in sede Cgil perché senza mascherina: preso un maliano

È scattato l’arresto con l’accusa di lesioni per un maliano di 36 anni (le sue generalità non sono state rese note dai carabinieri) che martedì mattina all’interno della sede della Cgil in via della R ...

Violenza da immigrato, Landella “Il rispetto non ha colore di razza”

Foggia, 09 settembre 2020. “Il rispetto non ha colore politico o di razza, è un presupposto universale per poter appartenere ad una comunità. Foggia, come insegna la storia dei suoi Santi Patroni Gugl ...

È scattato l’arresto con l’accusa di lesioni per un maliano di 36 anni (le sue generalità non sono state rese note dai carabinieri) che martedì mattina all’interno della sede della Cgil in via della R ...Foggia, 09 settembre 2020. “Il rispetto non ha colore politico o di razza, è un presupposto universale per poter appartenere ad una comunità. Foggia, come insegna la storia dei suoi Santi Patroni Gugl ...