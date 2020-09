Estorsione, malavitosi foggiani condannati a 48 anni di carcere: 'La denuncia delle vittime è fondamentale' (Di giovedì 10 settembre 2020) Una condanna di oltre 48 anni di carcere per il reato di Estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. è la pena inflitta dal tribunale di Bari a un gruppo di malavitosi foggiani, giunta in seguito ... Leggi su foggiatoday

Tempo di condanne per gli uomini della batteria mafiosa foggiana, Sinesi-Francavilla. Oltre 48 anni per sei persone, ritenute colpevoli di una doppia estorsione ai danni di un barista e del titolare d ...“La recente condanna ad oltre 48 anni di carcere per il reato di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, inflitta dal tribunale di Bari ad un gruppo di malavitosi foggiani, costituisce la dimo ...